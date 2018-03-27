Будь готовий до всього

Масштабна пожежа, яка трапилась 25 березня у російському сибірському місті Кемерово, cколихнула не лише Росію, а й увесь світ. За офіційними даними, загинули 64 людини, 41 з яких – діти, хоча родичі потерпілих наполягають, що реальну кількість жертв влада приховує. Усі загиблі – це відвідувачі кінотеатру на четвертому поверсі ТРЦ, які виявились заблокованими під час пожежі у кінозалі. Також пізніше стало відомо, що у ТРЦ не працювала система протипожежної безпеки.

На тлі цієї трагедії ZAXID.NET спробував проаналізувати, наскільки готові до надзвичайних ситуацій у найбільших ТРЦ Львова

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Головне від надзвичайників

Про готовність до найгіршого у місцях, де одночасно скупчуються сотні і тисячі львів’ян, ZAXID.NET розповів головний інспектор пожежної безпеки ГУ ДСНС у Львівській області Ігор Брегін. За його словами, найбільші львівські ТРЦ – King Cross Leopolis, Victoria Gardens та Forum Lviv – мають одну велику перевагу над кемеровським ТРЦ «Зимняя вишня».

«Головна перевага наших великих торгово-розважальних центрів – це те, що вони з самого початку будувались як торгово-розважальні центри. А «Зимняя вишня» – це приміщення колишнього кондитерського цеху, пристосоване під торгово-розважальний центр. Завжди легше врахувати все необхідне – евакуаційні виходи, широкі сходи, вентиляцію – якщо приміщення з нуля будується саме під ці потреби».

За словами Ігоря Брегіна, у великих львівських ТРЦ в основному дотримані правила протипожежної безпеки, однак ТРЦ Forum Lviv надзвичайникам так і не вдалось перевірити.

«Ще десь у 2015 році ми намагались перевірити ТРЦ Forum Lviv, однак тоді нас не допустили до перевірки. І ми подали через це до суду – слухання триває і досі. Я відверто здивований такою поведінкою персоналу, бо як львів'янин також часто там буваю і бачу, що насправді у них є евакуаційні виходи та інші заходи безпеки. Однак так і не розумію, чому так складно це продемонструвати», – сказав Віктор Брегін.

У ТРЦ Forum Lviv цю інформацію прокоментували наступним чином: «Адміністрація Forum Lviv неодноразово підтверджувала, що є відкритою до співпраці з органами пожежної безпеки. Зокрема ще у 2016 році адміністрація Forum Lviv запропонувала представникам ГУ ДСНС у Львівській області спільно розробити план оптимізації заходів пожежної безпеки у торгових центрах на прикладі Forum Lviv, синергуючи міжнародний досвід та вимоги місцевих регуляторних норм. Тоді ж представникам контролюючих органів було надано усю необхідну інформацію. У судовому спорі, що наразі триває, вирішується питання відповідності документації, наданої представниками ГУ ДСНС для проведення перевірки, та їх повноважень законодавчим та регуляторним вимогам».

Окрім того, адміністрація ТРЦ Forum Lviv запросила журналістів на презентацію протипожежних заходів у п'ятницю, 30 березня.

Загалом надзвичайники радять у випадку пожежі зберігати спокій, прикрити органи дихання бажано мокрою тканиною, спокійно рухатися до найближчого евакуаційного виходу і при цьому пересуватися якомога нижче.

Світло, голос, сирена

Як нам пояснили працівники львівських ТРЦ, при задимленні спочатку спрацьовує сигналізація та система сповіщення. Протипожежна сигналізація – це спеціальна система датчиків, які реагують на появу диму та підвищення температури повітря. Якщо спрацьовують ці датчики, вмикається сирена і спрацьовує димовидалення – автоматично відкриваються клапани у спеціальних димохідних каналах і вмикається димовитяжна вентиляція.

За словами технічного директора ТРЦ King Cross Leopolis Василя Климка, таке іноді трапляється через ресторани, що працюють на території ТРЦ.

«Часто в ресторанах хтось з кухарів випадково виливає трохи олії на плитку. Вона починає горіти і виділяти дим і це призводить до спрацювання сигналізації. З одного боку це погано, бо даремно тривожить наших відвідувачів. Однак це має і позитивні сторони: по-перше, це показує, що система працює, по-друге, це тримає в тонусі наш персонал», – сказав Василь Климко.

Після сигналізації вмикаються голосові сповіщення, які повідомляють людей, що в приміщенні загорання і треба рухатись до евакуаційних виходів.

Зелені вказівники евакуації світитимуться навіть якщо у всьому приміщенні зникне струм, адже вони підключені до автономної електричної системи

Окрім того, у всіх ТРЦ є світлова сигналізація, яка здатна працювати навіть якщо у приміщенні вимкнеться основне електропостачання. Це – зелені таблички які показують шлях до евакуаційних виходів.

Вогню не можна дати поширюватись

Якщо ж в якійсь частині ТРЦ таки виникло загорання, то важливо не дати вогню поширюватись. Для цього великі ТРЦ поділені на певні зони, які розділяють пожежні брами або штори. Це такі стінки із негорючого матеріалу, які виїжджають зі стін або з стелі. На запитання, чи можливий варіант, що люди залишаться заблокованими у такій зоні, у ТРЦ Forum Lviv відповіли, що це неможливо. Усі місця, де є такі брами, позначені спеціальними вказівниками.

Усі великі ТРЦ та їх паркінги поділені на окремі зони. Якщо в одній з них виникає загорання, то зачиняються протипожежні брами, які не дадуть вогню поширюватись

«Кожні протипожежні ворота обладнані двома хвіртками з системою «антипаніка», якими, в разі необхідності, можна вийти з відсіку, де відбувається пожежа, та дістатися безпечного місця в ТРЦ», – відповіли на наш запит у ТРЦ Forum Lviv.

Ніхто не залишиться замкнутим

Як відомо, усі загиблі у російській пожежі – це відвідувачі кінозалів, що були на четвертому поверсі центру. Коли приміщення загорілося і почало наповнюватись димом, люди з двох кінозалів просто не змогли вийти, бо двері виявились зачиненими ззовні.

На евакуаційних виходах у львівських ТРЦ, зокрема і в кінозалах, встановлені двері «антипаніка». При натисканні на ручку вони відкриваються зсередини у будь-якому випадку

У львівських ТРЦ таке було б неможливим, стверджує технічний директор King Cross Leopolis Василь Климко.

«Усі двері наших кінозалів у «Планета кіно» та усі евакуаційні виходи – це двері з системою «антипаніка». Вони в будь-якому випадку відчиняються зсередини натисканням на ручку, навіть якщо зовні хтось зачинить їх на ключ. Окрім того, у всіх кінозалах, окрім головних виходів, є два евакуаційні. Вони розташовані біля моніторів. Така система є й в інших ТРЦ Львова», – сказав Василь Климко.

Вода і кисень

Після спрацювання систем сигналізації вогонь треба якнайшвидше загасити. Це забезпечує спринклерна система пожежогасіння. Це – трубки на стелі, з яких у випадку пожежі лиється вода. Усі вони обладнані спиртовими термометрами і спрацьовують, якщо температура досягла 60°C.

У львівських ТРЦ також спринклерна система пожежогасіння, яка спрацьовує за температури повітря понад 60°C

А в технічних приміщеннях, де розташовані електрощитові, замість води з цих трубок випускається порошок, який вбиває кисень, а, отже, гасить вогонь. Але спрацьовує це лише при зачинених дверях.

Таємничий Multiplex

Як повідомило видання «Львівський портал», керівництво кінотеатру MULTIPLEX, що розташований у ТРЦ Victoria Gardens, відмовились журналістам показати системи протипожежної безпеки кінотеатру, пояснюючи, що вони – лише орендарі приміщення.

Водночас заступник директора ТОВ «Фенікс-Капітал», яке володіє ТРЦ Victoria Gardens, розповів ZAXID.NET про безпеку у ТРЦ, зокрема і в кінотеатрі. Там також є пожежні виходи, сигналізація та інші засоби безпеки.

«Дитяча планета» та Кінопалац

Також журналісти «Львівського порталу» поспілкувались із директором «Дитячої планети» на вул. Стрийській Тарасом Возним. За його словами, у закладі розташовані вісім аварійних виходів – п'ять на першому поверсі та три на другому. У разі пожежі спочатку виводитимуть відвідувачів з другого поверху, а потім – з першого. Якщо перший поверх буде заблокованою, то людей з другого поверху виводитимуть на балкон, до якого обіцяють у разі надзвичайної ситуації поставити спеціальну драбину. Щопрада, ця драбина захована у підсобному приміщенні на першому поверсі, тож не відомо, чи встигнуть її винести під час пожежі.

Журналісти «Львівського порталу» побували у Кінопалаці на вул. Театральній, 22. Кожен з трьох кінозалів обладнані одним головним та одним евакуаційним виходом. У випадку надзвичайної ситуації у кінотеатрі лунає повідомлення про необхідність покинути приміщення. А в кожному кінозалі розташовані світлові покажчики, які вказують на вихід.

«Мають бути не лише сучасні системи безпеки, але і натренований персонал»

За словами технічного директора ТРЦ King Cross Leopolis Василя Климка, усі автоматизовані системи безпеки – це добре, але важливо, аби персонал закладу не розгубився у важкій ситуації і міг зорієнтувати та евакуювати відвідувачів.

«Мають бути не лише сучасні системи безпеки, але і натренований персонал. Ми періодично проводимо інструктажі з усіма нашими працівниками, – зазначив Василь Климко. – А ще в тонусі наших працівників тримають постійні повідомлення про замінування. Якщо після першого-другого такого повідомлення евакуація тривала півгодини, то зараз наші працівники настільки натреновані, що після останніх псевдозамінувань вони виводили відвідувачів у рекордні п'ять хвилин».

Усі фото Павла Паламарчука/ZAXID.NET