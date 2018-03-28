Гройсман доручив ДСНС і поліції перевірити всі школи, кінотеатри та ТРЦ в Україні

«І мені не потрібні штрафи! Мені потрібна безпека людей», - заявив голова уряду

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству внутрішніх справ і Державній службі з надзвичайних ситуацій перевірити всі торгово-розважальні центри, кінотеатри та школи щодо дотримання норм пожежної безпеки. Про це він заявив на засіданні уряду, пише LB.ua.

«Сьогодні ми даємо від уряду доручення МВС, ДСНС спільно з іншими органами влади почати масштабну перевірку торгових центрів, кінотеатрів, як я вже сказав, шкіл, садочків, дитячих клубів – всі ті місця, де перебувають люди», – сказав Володимир Гройсман.

За словами Гройсмана, ДСНС повинна створити перелік освітніх установ і вказати наскільки вони відповідають вимогам пожежної безпеки. «І мені не потрібні штрафи! Мені потрібна безпека людей», - додав він.

Прем’єр прогнозує, що заслухати звіт про результати перевірки можна буде через місяць.

Раніше влада Києва вирішила перевірити всі ТРЦ на дотримання норм пожежної безпеки.