e.GO Life

Уряд Болгарії підписав меморандум з німецькою компанією Next.e.GO Mobile SE щодо будівництва заводу електромобілів, повідомляє Drive. Загальна сума інвестицій в проект у місті Ловеч становить 140 млн євро. При цьому інвестор обіцяє створити 1000 робочих міст. Якщо німецький партнер дотримає слова, Болгарія в три транші поверне Next.e.GO суму в 34 млн євро. Але лише при досягненні заводом потужності у 20 тисяч автомобілів на рік. Поки що цей автомобіль невеликими партіями виготовляється на заводі в Німеччині.

Продукція Next.e.GO Mobile SE поки що мало відома європейцям, хоча перше авто цього виробника було представлене ще у 2017 році. Це тридверний, чотиримісний електрокар e.GO Life довжиною 3,3 м та колісною базою у 2,2 м. Сучасна модернізована версія розганяється до 50 км/год за 4,3 секунди, максимальна швидкість – 122 км/год, а запас ходу в комбінованому режимі становить 125 км (171 – у місті). Щоб зарядити літій-іонну батарею ємністю 21,5 кВт год від домашньої розетки, знадобиться 9,5 годин.

Невдовзі e.GO Life запропонують у двох версіях – Sport та Cross. Варіант Sport розганяється до 50 км/год за чотири секунди й проїжджає без підзарядки 175 км. Cross дещо повільніший – для досягнення максимально можливих у місті 50 км/год йому знадобиться 4,4 с, а запас ходу – 155 км.

Версії Sport та Cross будуть відрізнятись несуттєво. Фото Drive

На офіційному сайті ця модель у версії First Edition продається за 26 560 євро. При цьому обіцяють, що при купівлі в Німеччині уряд поверне 9 750 євро у вигляді компенсації.