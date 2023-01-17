Кабінет міністрів України на засіданні в вівторок, 17 січня,дозволив громадянам пересилати поштою документи, що посвідчують особу, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Внесено зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку. Дозволено пересилання в міжнародних реєстрованих поштових відправленнях паспортів громадянина України для виїзду за кордон, а також у період дії воєнного стану або на період, що закінчується в останнє число місяця, у якому завершується дія карантину, встановленого на території України КМУ, паспортів громадянина України, посвідчення особи на повернення в Україну», – повідомив він.

Відповідну постанову уряд ухвалив за пропозицією Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій. Там пояснювали, що дозвіл на пересилання таких документів, зокрема, допоможе людям, які спершу виїхали з тимчасово окупованих територій до третіх країн, а потім вирішили повернутися в Україну.