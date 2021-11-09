Черкаська область з п’ятниці, 12 листопада, переходить у «червону» карантинну зону. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов 9 листопада.

Наразі в «червоній» зоні перебувають Київ та 16 областей: Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Волинська та Львівська.

Які обмеження передбачає «червона» зона?

Забороняється робота закладів громадського харчування, крім доставки чи на винос, ТРЦ та розважальним закладам, закладам культури, кінотеатрам та театрам, фітнес-клубам та спортзалам, басейнам, непродовольчим ринкам.

Варто зазначити, що обмеження «червоної» зони не діють, якщо всі відвідувачі матимуть «зелений» сертифікат, який підтверджує отримання двох доз вакцини від коронавірусу.

В «червоній» зоні карантину можуть працювати й заклади освіти, однак за умови, якщо 100% працівників отримали дві дози вакцини від коронавірусу.

Також дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.