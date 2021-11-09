Найбільше летальних випадків сталося в Донецькій, Сумській та Полтавській областях

За попередню добу, 8 листопада, в Україні від коронавірусу померли 833 людини. Це найвищий добовий показник смертності від початку пандемії. Попередні пікові показники фіксували 5 листопада – 793 смерті, 25 жовтня – 734 смерті, та 21 жовтня – 614 смертей.

Згідно з даними Центру громадського здоров’я, найбільше летальних випадків сталося в Донецькій (89), Сумській (67), Полтавській (64) областях, а також у Києві (53). Загалом від початку пандемії від ускладнень коронавірусу померли вже 73 390 людей.

Додамо, що за кількістю смертей від коронавірусу за добу Україна останнім часом посідає третє місце у світі після Росії та США, а два дні тому посідала друге. В Україні домінує штам коронавірусу «Дельта», смертність від якого серед невакцинованих людей в 11 разів вища, ніж серед вакцинованих, а рівень охоплення вакцинацією – найнижчий у Європі.

Також упродовж 5 листопада коронавірус діагностували у ще 18 988 людей по всій Україні, найбільше – у Дніпропетровській (2 042) та Одеській (1 516) областях. Вилікувалися – 16 609 людей.

Через зростання захворюваності посилений карантин запровадили вже у 16 областях, у тому числі на Львівщині, Івано-Франківщині та Волині, а також у Києві. Він передбачає переважно обмеження для невакцинованих. Крім того, ЄС виключив Україну з безпечних для подорожей країн.