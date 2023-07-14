Кабінет міністрів України розширив перелік послуг, які можна отримати у ЦНАПах. Зокрема, тепер там можна скласти теоретичну частину екзамену з водіння, отримати довідку про несудимість або ж скористатися послугами у сфері будівництва.

Як повідомили в уряді у п’ятницю, 14 липня, теоретичний іспит для отримання водійського посвідчення раніше приймали сервісні центри МВС. Тепер його можна складати у ЦНАПах, забезпечених необхідним обладнанням. До слова, напередодні Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє самостійно вчити теорію для здачі іспиту на права.

Що стосується будівельних послуг, то тепер у ЦНАПах можна отримати такі послуги в цій сфері:

внесення інформації до реєстру й уточнення даних;

скасування містобудівних умов та обмежень;

коригування адреси об’єкта та виправлення технічних помилок;

внесення змін до будівельного паспорта.

Нагадаємо, що ЦНАПи дають можливість отримати загалом понад 540 видів різних адміністративних послуг в одному приміщенні.