Уряд США призу припинив свою роботу у середу, 1 жовтня

Уряд США призу припинив свою роботу у середу, 1 жовтня, через те, що партійні розбіжності завадили Конгресу та Білому дому досягти домовленості про фінансування. Про це повідомили New York Times та Bloomberg.

Для федерального уряду США фінансовий рік починається 1 жовтня і триває до 30 вересня. Щоб уникнути припинення роботи уряду, Конгрес повинен ухвалити або законопроєкт про короткострокове фінансування, або 12 окремих законопроєктів про фінансування на весь рік.

Шатдаун розпочався опівночі 1 жовтня після того, як демократи не підтримали документ через те, що республіканці відмовились включити продовження медичних пільг для мільйонів американців. Загалом, це 15-й урядовий шатдаун з 1981 року, а за президентську кар’єру Дональда Трампа його оголошують вже втретє.

Зауважимо, що шатдаун сповільнить авіаперевезення, призупинить наукові дослідження, позбавить американських військових заробітної плати та відправить у вимушені відпустки 750 тис. федеральних працівників. Якщо припинення роботи уряду триватиме три тижні, рівень безробіття може зрости з 4,3% до 4,7%.

Нагадаємо, у середу, 10 вересня Палата представників ухвалила законопроєкт про оборонну політику на суму 892,6 млрд доларів. У документі передбачено 400 млн дол. на військову допомогу Україні.