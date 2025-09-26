США замовили для України гвинтівки M110

США замовили у американської компанії з виробництва вогнепальної зброї Knight’s Armament Company снайперські гвинтівки М110. Зброю на загальну суму 21 млн доларів планують передати Україні. Про це йдеться у повідомленні Департаменту оборони США, передає «Мілітарний».

Контракт на виробництво та постачання гвинтівок М110 американська компанія Knight’s Armament Company має виконати до 30 січня 2027 року. Зазначається, що США фінансуватимуть закупівлю гвинтівок з фондів «Ініціатива безпеки України» та «Нарощування партнерського потенціалу». Загальна вартість контракту становить 21 млн доларів.

Як зауважує портал Defence Express, гроші на ці гвинтівки були виділені ще у 2024 році, але США лише зараз законтрактували виробництво зброї, яку обіцяли передати у межах пакета військової допомоги.

Напівавтоматична снайперська система M110 – американська самозарядна снайперська гвинтівка під набій 7,62×51 мм НАТО. Гвинтівка має амбідекстричні функції: важіль скидання магазина, перемикач запобіжника та затворну затримку. Гвинтівки M110 зазвичай використовують снайпери та піхотні снайпери (працюють на малій і середній дистанції). У гвинтівках використовується приціл ХМ151 (Leupold Mark 4 3.5-10X LR/T), що має змінну кратність збільшення у 3,5-10 разів. Перед ним також можливо встановити нічний приціл.

Defence Express зауважує, що гвинтівки M110 почали з’являтися на озброєнні Сил оборони у 2022 році. Зокрема, таку зброю використовують бійці Сил спеціальних операцій, ГУР та СБУ.

Нагадаємо, у березні 2025 року стало відомо, що чеська компанія з виробництва вогнепальної зброї Colt CZ планує замінити в Україні всі радянські автомати на штурмові гвинтівки Bren 2. Вони виробляються на українських потужностях під назвою «Січ».