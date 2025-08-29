У цей день віряни звертаються до Івана Хрестителя з молитвами про зцілення

Щороку в серпні християни віддають шану пророку та хрестителю Івану, який віддав життя за правду. Саме він звершив обряд хрещення Ісуса Христа у водах річки Йордан, тому його постать має особливе значення в церковній традиції. День мученицької смерті святого є одним із найшанованіших у літургійному календарі. У цей день віряни звертаються до Івана Хрестителя з молитвами про зцілення, духовне зміцнення та захист, просячи підтримки й допомоги в складних життєвих обставинах. Про історію свята та нову дату, коли його відзначають, пише ТСН.

Історія Усікновення голови Івана Хрестителя

Пророк Іван відкрито виступав проти морального падіння царя Ірода, який вступив у зв’язок з Іродіадою – дружиною свого брата. За це Іван був ув’язнений. Під час святкування свого дня народження Ірод наказав танцювати Саломеї – доньці Іродіади. Зачарований її танцем, цар присягнув виконати будь-яке її бажання. За намовою матері дівчина попросила голову Івана Хрестителя на таці.

Попри сумніви й страх перед осудом народу, Ірод не відмовився від обіцянки. Страта була здійснена, а учні пророка з пошаною поховали його тіло. За легендами, доля Саломеї склалася трагічно: взимку вона провалилася під лід і втопилася, наче сама природа покарала її за жорстокість.

Коли відзначають Усікновення голови Івана Предтечі в 2025 році

З вересня 2023 року Православна Церква України та УГКЦ офіційно перейшли на новоюліанський календар. У зв’язку з цим дати багатьох свят посунулись на 13 днів уперед. Якщо раніше Усікновення голови Івана Предтечі святкували 11 вересня, то тепер 29 серпня.

Саме 29 серпня 2025 року українські християни вшановуватимуть пам’ять пророка Івана, одного з найвизначніших постатей у християнстві.