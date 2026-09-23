Інцидент стався на вул. В’ячеслава Чорновола

В Ужгороді мешканець вулиці Чорновола зірвався з драбини, впав на землю та від отриманих травм помер до приїзду «швидкої». Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як повідомили у Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги в середу, 23 вересня, 74-річний чоловік обрізав гілки дерева та впав з висоти четвертого поверху.

«Унаслідок падіння він отримав надзвичайно важкі травми, зокрема перелом шиї та глибоку рвану рану шиї з пошкодженням сонної артерії. На жаль, травми виявилися несумісними з життям. Смерть настала до прибуття бригади швидкої допомоги», – зазначили медики.

У поліції Закарпатської області розповіли ZAXID.NET, що зареєстрували провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

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