Резонанс виник через те, що будівництво МАФу заходить на зелену зону

У четвер, 30 січня, мешканка Ужгорода Євгенія Мучичка зареєструвала електронну петицію про зупинку будівництва МАФу на площі Кирила і Мефодія. За кілька годин петиція набрала більше половини голосів, необхідних для її розгляду в Ужгородській міськраді.

Територію впритул до зеленої зони на площі Кирила і Мефодія обгородили 27 січня. Як виявилося, ділянку, площею 80 м2, Ужгородська міська рада продала у вересні 2023 року. Власником землі за 75 тис. грн став Василь Адальбертович Рішко, який за інформацією Youcontrol останні 20 років очолює громадську організацію «Хлібопекар».

Ужгородська міськрада продала земельну ділянку за 75 тис. грн

За планом тут мають звести збірно-розбірну конструкцію для продажу товарів. Резонанс виник через те, що будівництво МАФу вже заходить на зелену зону.

«Під загрозою знищення опинився сквер на площі Кирила і Мефодія. Маємо серйозні підстави хвилюватись за долю дерев та кущів, що опинились у безпосередній близькості до будівництва. Адже, згідно з державними будівельними нормами, відстань від зовнішніх стін будівель і споруд до стовбурів дерев має бути 5 м, до чагарників – 1,5 м», – йдеться у петиції.

За планом на площі мають звести збірно-розбірну конструкцію для продажу товарів

Станом на 14:30 30 січня електронний документ з вимогою зупинити будівництво і демонтувати МАФ з площі Кирила і Мефодія набрав 137 голосів з 250 необхідних для розгляду петиції Ужгородської міськрадою.

Нагадаємо, на площі Кирила і Мефодія в Ужгороді триває будівництво найбільшого на Закарпатті торгово-розважального центру. Він стоятиме на місці універмагу «Україна», який згорів у лютому 2016 року.