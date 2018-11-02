Аеропорт «Львів» з наступного тижня патрулюватимуть поліцейські кінологи та наркоборці

Поліцейські з собаками будуть у зоні прильоту та вильоту, а також на прилеглих до летовища територіях

Від 5 листопада до патрулювання п’яти аеропортів України, зокрема в аеропорту «Львів», залучать кінологічні підрозділи поліції. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, інформує прес-служба МВС.

За його словами, на патрулювання у великих аеропортах вийдуть патрульні спільно з кінологами та оперативники підрозділів протидії наркозлочинності.

«Поки ми хочемо провести експеримент в аеропортах Київської області, зокрема – в аеропортах «Бориспіль» та «Жуляни», а також в Одесі та Львові. Згодом і в Харкові», – розповів Аброськін.

Він додав, що вже з п’ятого листопада спільні наряди патрульної поліції та кінологів розпочнуть роботу в зоні прильоту та вильоту, а також на прилеглій до аеропорту території.

«Посилення несення служби в аеропортах дасть можливість виявляти небажаних для нашої країни громадян, які прибувають з метою скоєння злочинів», – наголосив Аброськін.

Як писав ZAXID.NET, 2019 року пасажиропотік львівського аеропорту сягне 2 млн людей.