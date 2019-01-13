В аварії на Волині загинув відомий баскетболіст Андрій Романиця

35-річний житель Коломиї загинув на місці

У суботу, 12 січня, близько 11:00 на автодорозі, сполученням Луцьк-Ковель, поблизу села Свидники Ковельського району внаслідок зіткнення мікроавтобуса «Volkswagen T4» та легкового автомобіля «КIA» загинув відомий баскетболіст з Коломиї Андрій Романиця. Про це повідомляє івано-франківський сайт «Правда if».

Як повідомили в обласній поліції Волині, водій легковика – 35-річний житель міста Коломия Івано-Франківської області, - загинув на місці ДТП. 32-річну пасажирку легковика госпіталізували в реанімацію Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.

Андрій Романиця і його дружина Оксана Фото Facebook

За кермом «Volkswagen T4» перебував 61-річний житель міста Ковель. Його госпіталізували в травматологію медоб’єднання. Пасажира мікроавтобуса, 56-річного жителя Ковельського району, після надання медичної допомоги не госпіталізували. На місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група головного управління Національної поліції у Волинській області.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Додамо, що Романиця в березні минулого року став учасником скандального інциденту. Під час матчу Першої ліги чемпіонату України з баскетболу гравець БК «Ужгород» напав на арбітра.

Відео КАЛУШ Баскетбольний клуб

За підсумками розглядів Федерація баскетболу України (ФБУ) визнала поведінку Романицi такою, що містить акт насильства з використанням погроз і залякувань. Баскетболіст був оштрафований на 15 тис грн і довічно дискваліфікований.