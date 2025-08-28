У Чернівецькій міській раді призначили нового депутата
Ним став обранець від «Єдиної Альтернативи» Роман Никифорук
Під час сесії Чернівецького міської ради представили нового депутата від «Єдиної Альтернативи». Ним став керівник комунального підприємства «Містосервіс» Роман Никифорук. У міській раді він замінив колишню секретарку і обраницю, яка достроково склала повноваження, Марину Кирилюк.
Про те, що Роман Никифорук склав присягу депутата на засіданні міської ради 28 серпня, стало відомо з прямої трансляції сесії на каналі С4. Керівник комунального підприємства був наступним за черговістю кандидатом у депутати у виборчому списку.
Додамо, що за даними «Чесно», у 2020 році Роман Никифорук балотувався до міської ради від партії «Єдина Альтернатива», однак не був обраний. До цього був головою одного із ОСББ на проспекті Незалежності. У 2021 році став керівником комунального підприємства «Містосервіс». Це підприємство займається утриманням будинків і прибиранням у місті.
Депутатом Роман Никифорук став після того, як від свого мандата відмовилася секретарка міської ради Марина Кирилюк. Її повноваження достроково припинили на сесії 31 липня.