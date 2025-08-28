Роман Никифорук керує КП «Містосервіс»

Під час сесії Чернівецького міської ради представили нового депутата від «Єдиної Альтернативи». Ним став керівник комунального підприємства «Містосервіс» Роман Никифорук. У міській раді він замінив колишню секретарку і обраницю, яка достроково склала повноваження, Марину Кирилюк.

Про те, що Роман Никифорук склав присягу депутата на засіданні міської ради 28 серпня, стало відомо з прямої трансляції сесії на каналі С4. Керівник комунального підприємства був наступним за черговістю кандидатом у депутати у виборчому списку.

Додамо, що за даними «Чесно», у 2020 році Роман Никифорук балотувався до міської ради від партії «Єдина Альтернатива», однак не був обраний. До цього був головою одного із ОСББ на проспекті Незалежності. У 2021 році став керівником комунального підприємства «Містосервіс». Це підприємство займається утриманням будинків і прибиранням у місті.

Депутатом Роман Никифорук став після того, як від свого мандата відмовилася секретарка міської ради Марина Кирилюк. Її повноваження достроково припинили на сесії 31 липня.