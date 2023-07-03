Водій мотоблока від отриманих травм помер у лікарні

На Буковині від зіткнення легкового авто і мотоблока водій останнього загинув, а жінка, яка сиділа поруч, отримала поранення. Попередня причина ДТП — автомобіль під час обгону зачепив сільськогосподарський транспорт, від чого той перекинувся.

Аварія о 16:13 2 липня трапилася в селі Михалкове Дністровського району. Зіткнулися автомобіль ВАЗ-2113 та мотоблок. Від удару сільськогосподарський транспорт з'їхав з дороги та врізався з огорожу. Чоловік, який керував мотоблоком, та жінка, яка сиділа поруч нього, випали на землю.

«Попередньо працівники поліції з’ясували, що 40-річний житель села Гвіздівці, керуючи легковим автомобілем, виконуючи маневр обгону, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з сільськогосподарським транспортним засобом», — повідомили в поліції Буковини.

В результаті ДТП водій мотоблока та його 68-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілих до лікарні, де під час надання медичної допомоги чоловік помер. Жінку лікарі оглянули та відпустили додому. Тіло загиблого поліцейські направили на судово-медичну експертизу.

У водія легковика взяли кров на аналіз, щоб з'ясувати чи був він тверезий на момент аварії. За фактом аварії слідчі поліції внесли відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 286-1 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Наразі вирішують питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні вказаного злочину.