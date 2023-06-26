Здав поліцейського чоловік, якому він намагався продати пробірки та хімічні речовини

В Чернівцях слідчий намагався продати наркозалежним пробірки, лійки і прекурсори для виготовлення амфетаміну, які він конфіскував в інших наркоманів. Поліцейського покарали півтора роками умовного терміну.

До відповідальності притягнули слідчого Шевченківського відділення поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області. Правоохоронець був присутнім 10 жовтня 2019 року під час слідчих дій в помешканні, де було організовано нарколабораторію. В результаті обшуку поліцейські вилучили різні ємності, колби з речовинами невідомого походження, мірні стакани із залишками речовини та інше обладнання. Загалом 47 речей необхідних для виготовлення амфетаміну.

За кілька днів обвинувачений вирішив продати прекурсори. Для цього домовився привезти усі ємності додому до двох чоловіків.

«Слідчий поліції 3 листопада 2019 року, діючи умисно, приїхав до зазначеного помешкання і привіз засоби для виробництва амфетаміну, а саме: скляну лійку, пластикову ємність із надписом "Нітрат ртуті (II) Нg (NO3)2" та прозорий полімерний zip-пакет із надписом "Lansinoh" із кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, які попередньо були ним вилучені в ході обшуку. Обвинувачений передав ці речовини знайомому чоловіку з метою подальшого виготовлення наркотичної речовини – амфетамін», – йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Чернівці від 14 червня 2023 року.

Однак, чоловік, не маючи наміру виготовляти амфетамін, видав вказані речі працівникам правоохоронних органів. В суді обвинувачений свою провину визнав. А з прокурором підписав угоду про визнання винуватості. Суд присудив йому три роки ув'язнення з іспитовим терміном в півтора року.