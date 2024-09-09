В Чернівцях управління освіти вже оприлюднило дати проведення осінніх канікул в навчальних закладах міста. В управлінні освіти також зазначили, що кожна школа зможе самостійно обирати чи проводити канікули, чи відмовитися від них, і таким чином зробити зимові канікули довшими.

За інформацією, яку надали ZAXID.NET в управлінні освіти, осінні канікули в середніх навчальних закладах розпочнуться з 26 жовтня і триватимуть по 3 листопада 2024 року.

«Попередньо на раді директорів ми погодили, що осінні канікули відбуватимуться в останній тиждень жовтня. Розпочнуться вони з суботи, 26 жовтня і триватимуть до 3 листопада, неділі. Таким чином діти матимуть 9 повноцінних днів, щоб відпочити від навчання», – розповіла ZAXID.NET заступниця начальниці управління освіти Чернівецької міської ради Альона Онофрей.

Цьогоріч осінні канікули будуть в одні і ті ж дати практично в кожній школі. Це пов’язано з організацією харчування для школярів.

«Ми попередньо говорили з директорами, щоб канікули відбувалися в одні дати. Це пов’язано з тим, що підприємства, які готують харчування по школах, вони можуть обслуговувати одночасно декілька закладів. І коли одна школа відкрита, а інша закрита, то починається плутанина, підприємці не хочуть обслуговувати», – додала Альона Онофрей.

Загалом в Чернівцях навчальний рік розпочався 2 вересня 2024 року і триватиме до 30 червня 2025 року.Зимові канікули попередньо запланували на 30 грудня 2024 – 10 січня 2025 року.

Також педагогічні ради кожного навчального закладу зможуть самостійно вирішувати питання щодо тривалості навчального року та проведення зимових канікул для школярів.