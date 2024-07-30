В Чернівцях троє чоловіків викрали червоно-чорний прапор УПА з флагштока. Поліція швидко встановила винуватців. Ними виявилися троє 23-річних чернівчан. Злочин зловмисники скоїли на підпитку і не змогли пояснити свого вчинку.

Під час моніторингу соціальних мереж, співробітники поліції виявили допис про те, що троє невідомих уночі з 29 на 30 липня викрали прапор УПА з флагштока будинку у Чернівцях. Правоохоронці встановили, що стяг викрали з будівлі по вулиці Скальда. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

«Відразу ж на місце події для з’ясування всіх обставин інциденту виїхали співробітники Чернівецького райуправління поліції. Правоохоронці провели невідкладні першочергові розшукові заходи та оперативно встановили правопорушників. Прапор зняли троє чоловіків», – повідомили в поліції Буковини у вівторок, 30 липня.

Порушниками виявилися місцеві жителі, віком 23 роки. Як повідомили ZAXID.NET в пресслужбі поліції Буковини, чоловіки не змогли пояснити свого вчинку, але запевнили, що не мали на меті принизити пам’ять воїнів УПА. Поліцейські вилучили речові докази причетності чернівчан до протиправних дій, а саме стяг УПА.

За фактом правопорушення правоохоронці Чернівецького районного управління поліції внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство). Усім трьом загрожує штраф до 34 тис. грн або пробаційним наглядом на строк до п’яти років, або обмеженням волі на той самий строк.