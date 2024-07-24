На Буковині в прикордонній зоні невідомий розстріляв собаку. Поліцейські зареєстрували повідомлення в Єдиний журнал звернень і перевіряють факт жорстокого поводження з твариною. Відомо, що тварину поранили в прикордонній зоні з Молдовою. Чи вижила собака – не повідомляють.

Увечері 23 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що у Кельменцях Дністровському районі невідомий здійснив постріли в собаку, після чого тварина втекла. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

«Для з’ясування обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група Дністровського районного відділу поліції. Правоохоронці ретельно обстежили територію, а також опитали можливих свідків та очевидців події. Надалі під час моніторингу соцмереж співробітники поліції виявили відео з травмованою твариною», – повідомили в поліції Буковини в середу, 24 липня

Наразі факт розстрілу тварини зареєстровано у системі Єдиний облік Національної поліції України. Триває перевірка, правоохоронці встановлюють особу ймовірного стрільця. Також активісти розшукують травмовану тварину.