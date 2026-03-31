У волості Кастре Тартуського повіту виявили уламки дрона, що впав

Уночі 31 березня невідомі безпілотники атакували російські об’єкти на Балтійському узбережжі, частина дронів збилася з курсу й увійшла в повітряний простір Естонії. Їх зафіксували радіолокаційні станції та винищувачі, але не збивали. Про це повідомив полковник Сил оборони Естонії Уку Арольд, передає ERR.

За його словами, дев’ятий день у Ленінградській області РФ, що межує з Естонією, ведуться бойові дії з інтенсивністю, небаченою з 1944 року.

«Україна завдає ударів по військовій інфраструктурі Росії та інфраструктурі, що забезпечує ведення війни, а Росія намагається відбивати ці атаки, зокрема збиваючи українські дрони з курсу за допомогою різних засобів. З великою ймовірністю, сьогодні вночі ми мали справу саме зі збитими з курсу українськими дронами», – сказав Арольд.

На пресконференції в Генеральному штабі Сил оборони заступник генерального директора Департаменту поліції та прикордонної охорони Вейко Коммусаар підтвердив, що у волості Кастре Тартуського повіту було виявлено уламки дрона, що впав. Повідомлення про можливе виявлення уламків дронів в інших місцях перевіряються.

Попередження про повітряну загрозу в ніч на вівторок охопило більшу частину Естонії, що Арольд пояснив тим, що загроза була динамічною.

«По-перше, кілька різних об’єктів переміщалися та з’являлися в різних місцях Естонії. Різні повітряні об’єкти не залишаються на місці, вони переміщаються з одного місця в інше. Таких випадків було більше, ніж ці три тривоги, але точної кількості назвати не можу, оскільки офіційна ситуація в повітряному просторі не є відкритою інформацією», – сказав представник Сил оборони.

Нагадаємо, у ніч на 25 березня в Естонії дрон врізався в димову трубу електростанції в Аувере та вибухнув. За даними естонських урядовців, він був українського походження.

29 березня на території Фінляндії впали два невідомі безпілотники, імовірно українського походження. Україна перепросила у Фінляндії за імовірне потрапляння українських дронів на її територію. Наразі країни контактують щодо інциденту та встановлюють його причини.