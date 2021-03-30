Військовослужбовець Національної гвардії України Віталій Марків заявив, що володіє інформацією про оскарження його виправдувального вироку в касаційному суді. Про це він розповів під час презентації дослідження «Битва наративів: дезінформація Кремля щодо справи Віталія Марківа в Італії», повідомив «Укрінформ».

«Вплив цієї справи ще відчувається, і буде відчуватися, поки в ній не буде поставлено остаточну крапку. […] Знаю, що сторона обвинувачення звернулася вже до касаційного суду, тому ця історія поки що не закінчена», – зазначив Марків.

Хроніка справи Марківа в Італії

30 червня 2017 року в Італії затримали нацгвардійця Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі італійського фоторепортера Андреа Рокеллі і його перекладача росіянина Андрія Миронова у Слов'янську в травні 2014 року.

У липні 2019 року суд міста Павія засудив Марківа до 24 років позбавлення волі.

В серпні 2020 року Національна поліція України в рамках розслідування кримінального провадження за фактом загибелі італійського фотокореспондента провела низку слідчих дій на місці подій, в Слов’янську і на горі Карачун, та отримала докази невинуватості Віталія Марківа.

3 листопада 2020 року Апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.

12 листопада минулого року уповноважений Верховної Ради з прав людини зазначила, що у сторін після оприлюднення повного тексту такого рішення є 45 днів на його вивчення і прийняття рішення щодо їх подальших дій, наприклад, – щодо формування скарги і її передачі у касаційний суд.

Денісова поінформувала, що касаційний суд не має термінів для розгляду таких скарг. За її словами, касаційний суд може або підтвердити після розгляду цієї скарги рішення апеляційного суду, або не підтвердити, - скасувати і передати на розгляд цю скаргу іншому апеляційному суду, наприклад, у Апеляційний суд Рима і судді знову там цю справу розглядатимуть.