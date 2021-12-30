В Італії напередодні Різдва було введено обов’язок прикривати масками ніс і рот на вулицях

Уряд Італії в середу, 29 грудня, скасував карантин для вакцинованих людей, які контактували з хворими на коронавірус. Також влада вирішила дозволити громадянам користуватися громадським транспортом та відвідувати різноманітні заходи і заклади лише з документом про щеплення або одужання від Covid-19, інформує Polsat.

Як повідомляється, указ передбачає звільнення від профілактичного карантину людей, які перебували в тісному контакті з інфікованим коронавірусом, однак отримали щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу, або ж одужали впродовж останніх чотирьох місяців.

Щоправда, таких людей зобов’язали носити респіраторні маски до десятої доби після останнього контакту з інфікованою людиною та проводити тест через п’ять днів після такого контакту з інфікованою особою.

Також повідомляється, що італійська влада продовжила використання посиленого санітарного пропуску, який видається лише на підставі щеплення або одужання від Covid-19. Лише на підставі такого документу дозволено користуватись громадським транспортом.

З 10 січня 2022 року наявність документу про щеплення або одужання від Covid-19 буде обов’язковою при поселенні у готелі та гостьові будинки, при відвідуванні заходів, що організовані після громадянських і релігійних свят. Також документ вимагатимуть на ярмарках, конгресах, підйомниках і лижних трасах, у басейнах, у спортивних об’єктах, у закладах культури та на всіх видах транспорту.

До слова, в Італії від коронавірусу двома дозами вакциновано майже 89% від усього населення. Наразі уряд прагне прискорити доставку третіх підсилювальних доз вакцини, які розглядаються як найефективніший захист проти нового варіанту коронавірусу з назвою «Омікрон».