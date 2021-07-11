Чоловік обурився через карантинні обмеження і каменем розбив лобове скло тролейбуса

Івано-Франківський міський суд визнав винним у хуліганстві пенсіонера, який у червні 2020 року розбив лобове скло тролейбуса після того, як водій відмовив йому у посадці через карантинні обмеження. Про це повідомляє івано-франківський сайт «Курс».

Як повідомляється, 18 червня 2020 року на зупинці «Влад і Ко» по вулиці Галицькій обвинувачений намагався зайти у тролейбус №4, але водій йому відмовив, оскільки були зайняті усі сидячі місця. Перевезення стоячих пасажирів було заборонено через карантин.

Після цього обвинувачений чекав годину на зупинці, поки тролейбус зробив коло. Далі чоловік взяв із землі два камені, вийшов на дорогу та кинув їх у лобове скло тролейбуса. Водій тролейбуса отримав незначну різану рану, пасажири не постраждали.

За висновком експерта, завдані КП «Електроавтотранс» збитки становлять 12751 грн.

У суді обвинувачений визнав провину та розкаявся. Пояснив, що був обурений поведінкою водія, який його не впустив, і в такий спосіб вирішив помститися. Зараз шкодує про скоєне і запевняє, що такого більше не повторить.

Представники «Електроавтотрансу» заявили до обвинуваченого цивільний позов на суму 54 350,46 гривень, яка включає в себе вартість вітрового скла – 17,5 тис. грн., вартість робіт з його відновлення – 6850,46 грн, а також упущену вигоду внаслідок неможливості експлуатації пошкодженого тролейбуса в період проведення відновлювального ремонту з 18 червня по 2 вересня у сумі 30 тис. грн.

Суддя визнав чоловіка винним у хуліганстві та призначив 6 місяців арешту. Водночас він постановив вважати покарання повністю відбутим, оскільки обвинувачений перебуває у СІЗО з липня 2020 року у справі про нанесення тілесних ушкоджень за іншим звинуваченням.

Також обвинувачений має заплатити КП «Електроавтотранс» 19601 грн матеріальної шкоди.