В Івано-Франківську під час стрілянини поранили двох бійців спецназу

В ніч з 18 на 19 серпня, в селищі Крихівці, приміському до Івано-Франківська, під час конфлікту між двома компаніями людей, вогнепальні поранення отримали бійці спецроти Головного Управління Нацполіції в області.

Про це повідомило видання GALKA.IF.UA з посиланням на власні джерела у поліції. Журналісти заявили, що конфлікт між двома групами молодиків переріс у сутичку, у ході якої один з фігурантів події дістав, ймовірно, обріз рушниці і поранив ним двох осіб – в обличчя та груди.

Потерпілі, які виявилися бійцями спецроти Головного Управління Нацполіції в області і учасниками АТО, знаходяться в обласній лікарні, а зловмисники втекли. У зв’язку з цим інцидентом в області введений план заходів «Перехоплення», на ключових транспортних точках області виставлені пости Нацполіції.