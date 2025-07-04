Галина Іващенко сказала, що брала участь у референдумі під примусом голови села

Івано-Франківський міський суд визнав 59-річну мешканку села Новомиколаївка Херсонської області Галину Іващенко винною у колабораційній діяльності. За участь в організації російського референдуму їй призначили 5 років ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 23 червня, у вересні 2022 року обвинувачена за 50 тис. рублів погодилася стати секретаркою ДВК під час російського референдуму за приєднання Херсонської області. З урною в руках Галина Іващенко обходила подвір’я мешканців Новомиколаївки та Черешневого Бериславського району, після чого передала скриньку голосування озброєним військовим РФ, які її супроводжували.

Під час судового засідання Галина Іващенко пояснила, що брала участь у референдумі під примусом голови села, якій боялася відмовити. Обвинувачена сказала, що її лякало те, що російські військові були озброєними, і зізналася, що деякі жителі відмовлялись приймати участь в голосуванні і їм при цьому ніхто не погрожував.

Суд також заслухав свідків, зокрема водія, який під час російського референдуму возив обвинувачену разом з військовими РФ до мешканців Новомиколаївки. Він підтвердив участь Галини Іващенко в роботі незаконної ДВК і зазначив, що її до цього ніхто не примушував.

«Суд звертає увагу на те, що обвинувачена добровільно погодилась прийняти участь в організації та проведенні незаконного референдуму ще задовго до його проведення. З показань свідків та обвинуваченої чітко встановлено, що деякі мешканці села в грубій формі відмовлялись приймати участь в голосуванні та відкрито висловлювали своє бажання жити на території України і при цьому випадків застосування фізичного чи психічного примусу до них не зафіксовано», – йдеться у вироку.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Василь Тринчук визнав Галину Іващенко винною у колабораційній діяльності і призначив їй 5 років ув’язнення з конфіскацією майна та позбавленням права 10 років обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та у виборчих комісіях. На вирок можуть подати апеляцію.