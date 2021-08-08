У зв'язку зі збільшенням кількості важких хворих на коронавірус влада Ізраїлю посилила обмеження, в тому числі відновила обов’язкове носіння захисних масок на вулиці у разі скупчення понад сотні людей, повідомило державне ізраїльське радіо Kan із посиланням на міністра охорони здоров'я Ізраїлю Ніцана Горовіца, пише «Суспільне».

«Штам “Дельта” через його характеристики насправді є новою хворобою», – сказав Горовіц і зазначив, що повний локдаун буде «останнім кроком» влади з метою запобігання поширенню коронавірусу.

Міністр додав, що не існує конкретного порогу, після досягненню якого буде впроваджений локдаун.

«Дотримуйтесь інструкцій, робіть тести, уникайте скупчень і надягайте маску», – закликав Горовіц.

За останні вісім днів кількість пацієнтів із важким перебігом хвороби подвоїлася. Зокрема, починаючи з ранку 7 серпня кількість пацієнтів у критичному стані зросла до 111 осіб і зараз становить 348.

Нагадаємо, 18 квітня Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю скасувало припис про обов'язкове носіння захисних масок на вулицях у зв'язку зі зниженням рівня захворюваності на коронавірус. 1 червня Ізраїль скасував карантинні обмеження для своїх громадян, а з 15 червня дозволив перебувати без масок у приміщеннях. Утім, останній дозвіл влада Ізраїлю через 10 днів скасувала.

Ізраїль вакцинував від коронавірусу понад 50% населення препаратами від Pfizer і Moderna. Понад 62% населення отримали першу дозу вакцини, понад 57% – дві або більше доз. Відомо, що 422 тис. жителів Ізраїлю вже отримали третю дозу, проте 14 з них захворіли на коронавірус. Загалом в Ізраїлі проживає 9,326 млн людей.