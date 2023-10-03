Наразі поліція затримала лише одного причетного до роботи детективного агентства

У Києві правоохоронці викрили детективне агентство, яке стежило за громадянами, а також продавало інформацію з державних баз даних, повідомив у вівторок, 3 жовтня, Офіс генпрокурора.

Як йдеться в повідомленні, детективи за гроші здійснювали приховане стеження за громадянами України шляхом візуального спостереження та слідкування за маршрутами їх пересування.

До переліку послуг агентства також входило надання інформації з державних та правоохоронних баз даних. Оплату за свої послуги так звані детективи приймали на банківські гаманці, оформлені на підставних осіб.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, вартість послуг детективів становила від 200 доларів за надання відомостей з баз даних (АРМОР, РАЦС, НАІС, АРКАН) до 1000 доларів за послуги з візуального спостереження, складання досьє на особу та інші.

Діяльність детективів правоохоронці задокументували, провівши низку контрольних закупівель та провівши низку обшуків. Відомо, що правоохоронці вже домоглися блокування сайту цього агентства.

Наразі в цій справі правоохоронці повідомили про підозру лише одному причетному до роботи детективного агентства. Йому інкримінують несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації. Тривають слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності усіх учасників групи.

Нагадаємо, у вересні екс-міліціонер за допомогою чинного на той час працівника поліції під виглядом детективного агентства продавав дані з державних баз.