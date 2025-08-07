У Краснодарському краї спалахнули НПЗ та військова частина після атаки дронів
Росіяни заявили, що ППО ліквідувала 82 безпілотники
У четвер, 7 серпня, кілька російських регіонів опинилися під атакою безпілотників. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі на нафтопереробному заводі, військовій частині та залізничній станції. Про це повідомили російські телеграм-канали.
Зранку у четвер потужний вибух пролунав у селищі Афіпський Краснодарського краю. В районі одного з місцевих НПЗ мешканці зафіксували стовп чорного диму.
Крім того, дрони атакували Слов'янськ-на-Кубані, після атаки загорілася військова частина 61661.
Волгоградська область також зазнала атаки дронів, під обстрілом були дві залізничні станції. Губернатора регіону Андрєй Бочаров зазначив, що на залізничній станції Суровикине виникла пожежа в адміністративній будівлі, а на станції Максима Горького впали уламки БпЛА, там обійшлося нібито без пошкоджень.
За даними Міністерства оборони Росії, ППО вночі ліквідувала 82 безпілотні літальні апарати:
- 31 – над акваторією Азовського моря,
- 11 – над територією Криму,
- 10 – над територією Ростовської області,
- 9 – над територією Краснодарського краю,
- 8 – над акваторією Чорного моря,
- 7 – над територією Волгоградської області,
- 4 – над територією Бєлгородської області,
- 1 – над територією Курської області,
- 1 – над територією Орловської області.
Нагадаємо, у ніч на середу, 6 серпня, Росію атакували безпілотники, зокрема, вибухи пролунали у Брянську та Ростовській області. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі на території залізниці та нафтобази.