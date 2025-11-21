Станом на ранок 21 листопада в чотирьох лікарнях Тернополя перебувають 52 постраждалих від ракетної атаки 19 листопада. Це 35 дорослих та 17 дітей. Про це під час брифінгу розповіла начальниця департаменту охорони здоров’я Тернопільської обласної військової адміністрації Ольга Ярмоленко.

Загалом, за медичною допомогою звернулися 95 тернополян. У реанімаційних відділеннях чотирьох лікарень перебуває 12 людей, двоє з них – неповнолітні.

«Найважчі травми – це ушкодження черевної порожнини. Осколкові поранення в легенях, у печінці. Розриви внутрішніх органів у результаті тиснення ваги, ці люди були під завалами. Дуже багато здійснюємо переливань крові», – розповіла Ольга Ярмоленко.

Тернопільська обласна дитяча лікарня, яка розташована поруч з місцем трагедії, прийняла найбільше маленьких пацієнтів, там лікують 16 дітей. У Тернопільській комунальній міській лікарні №2, яка також розташована поруч, перебуває 8 дорослих пацієнтів. У Тернопільській обласній клінічній лікарні – 14 пацієнтів, а ще 14 постраждалих – у Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги №1.

«Лікарні забезпечені всім необхідним. Лікарі до цього відносяться дуже серйозно, адже був дуже великий наплив пацієнтів, але медустанови справляються», – повідомила Ольга Ярмоленко.

За словами чиновниці, у першу добу в медзакладах померли троє людей. 21 листопада до Львова перевезуть літню жінку, яка отримала велику опікову травму.

Щодо врятованого з-під завалів 20-річного чоловіка, то його стан медики оцінюють як середньої важкості. «Лікарям вдалося його стабілізувати, він зараз при тямі. Його привезли в лікарню з численними переломами, струсом мозку, він довго перебував під завалами. Першу добу чоловік був у реанімаційному відділенні, згодом його перевели в загальне травматологічне відділення», – зазначила Ольга Ярмоленко.