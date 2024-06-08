Тіло загиблого підлітка направили на експертизу

В Одесі під час гри у непрацюючому фонтані загинув 13-річний хлопець, а його друга із травмою доправили до лікарні. Про це у п’ятницю, 7 червня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Одещини.

«Двоє підлітків бавилися у непрацюючому фонтані, забралися на його верхню бетонну конструкцію, яка під час гри дітей обвалилася», – повідомили у Нацполіції Одещини.

13-річний хлопчик від отриманих травм загинув на місці події, а його друг травмував палець на руці, його доправили до лікарні.

Фонтан, у якому бавились підлітки

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Тіло загиблого слідчі направили на судово-медичну експертизу для остаточного встановлення причини смерті.

Правову кваліфікацію події нададуть після встановлення всіх її обставин.

Нагадаєом, 2 червня, у місті Новий Розділ Львівської області на спортивному майданчику 10-річний хлопчик наштрикнувся на металевий паркан, вістря якого пройшло наскрізь через руку дитини. Дитину визволяли рятувальники.