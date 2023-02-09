Помічник судді Суворовського районного суду Одеси завчасно повідомляв підозрюваних про обшуки

Служба безпеки викрили помічника одеського судді, який передавав попереджав фігурантів кримінальних справ про заплановані обшуки.

Як повідомили у СБУ, після того, як до суду надходили клопотання від слідчих про отримання дозволу на обшуки, помічник судді за гроші завчасно повідомляв про це підозрюваних у правопорушеннях.

«Таким чином зловмисники могли знищити речові докази злочинної діяльності і переховуватись від правосуддя. Вартість «послуг» становила від 100 до 1 тис. доларів. Сума залежала від важливості справи і термінів проведення процесуальних заходів», – йдеться в повідомленні.

Серед основних «клієнтів» помічника судді були учасники організованих злочинних угрупувань, щодо яких тривають розслідування.

Правоохоронці затримали посадовця на спробі передачі даних про заплановані обшуки. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) ККУ. За вчинене йому загрожує покарання до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.