В Одесі СБУ затримала працівника митниці, який продавав секретні бази даних

Співробітники СБУ викрили схему протиправного отримання та збуту інформації з обмеженим доступом з автоматизованих систем митниці Держаної фіскальної служби. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що державний інспектор Одеської митниці за посередництва двох мешканців Вінниці налагодив механізм отримання неправомірної вигоди за продаж інформації з обмеженим доступом, що зберігається та обробляється в автоматизованій системі митного оформлення ДФСУ “Інспектор-2006”. За грошову винагороду зловмисники передавали зацікавленим особам відомості про перетин державного кордону транспортними засобами на іноземній реєстрації та персональні дані водіїв», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники СБУ задокументували кілька фактів збуту зловмисниками службової інформації на загальну суму 30 тис. грн. Обох посередників правоохоронці затримали у Вінниці відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу під час чергової спроби продажу даних.

Одночасно на робочому місці затримано державного інспектора. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в скоєнні злочинів та обрання запобіжних заходів.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності посадовців ДФС, які можуть бути до цього причетні.