Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі

В Одесі правоохоронці викрили злочинний call-центр, співробітники якого ошукували громадян Чехії. Зловмисники вкрали у чехів понад 5,5 млн грн, які вони витратили на купівлю елітних авто та нерухомості, повідомили у прес-службі Нацполіції у вівторок, 23 квітня.

За даними правоохоронців, дев’ять учасників схеми, якими керував 40-річний мешканець Дніпра, дзвонили мешканцям Чехії та схиляли їх надати віддалений доступ до телефонів чи карток, після чого переказували гроші на підконтрольні рахунки. Шестеро шахраїв виявилися чехами, оголошеними в міжнародний розшук на батьківщині.

«В ході розмови вони схиляли потерпілих надати віддалений доступ до свого телефону чи комп’ютеру або ж дізнавалися реквізити банківської карти і переказували кошти на підконтрольні рахунки. В декількох випадках шахраї переконали своїх жертв зняти готівку і передати підставному кур‘єру, який нібито мав доставити їх у безпечне місце. Таким чином їм вдалося ошукати щонайменше шістнадцятьох мешканців Чехії на понад 5,5 мільйонів гривень», – повідомили у прес-службі поліції.

Гроші, видурені в потерпілих, зловмисники конвертували у криптовалюту чи виводили у готівку. За вкрадені гроші шахраї придбали елітні автомобілі та нерухомість, які реєстрували на власних родичів та друзів.

В результаті обшуків правоохоронці затримали усіх дев’ятьох учасників злочину та організатора схеми. Крім того, поліція виявила комп’ютери, телефони з доказами шахрайства, елітні машини злочинців та понад 100 тис. доларів у різних валютах.

Українським зловмисникам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою). Їх загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Підозрюваних громадян Чехії готують для екстрадиції.