В Одесі затримали кілера, у якого відклеїлася борода, коли він ішов на «завдання»

Підозру поліцейських викликала відклеєна борода чоловіка

20 серпня одеські правоохоронці під час патрулювання затримали кілера з невизнаної Придністровської республіки, який мав вбити місцевого підприємця.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін. За його словами, в ході пішого патрулювання Київського району Одеси, поліцейські звернули увагу на чоловіка, у якого «чомусь відклеїлася борода». Під час огляду у нього був вилучений пістолет Макарова з набоями до нього.

Також в подальшому було встановлено, що зазначений громадянин прибув з невизнаної Придністровської республіки для виконання «завдання» з фізичного усунення місцевого бізнесмена. Затриманий входить до злочинного угруповання, лідер якого, знаходиться в міждержавному розшуку і переховується на території Румунії.

Кілеру обрана міра запобіжного заходу - тримання під вартою.