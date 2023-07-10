Станіслава Ржицького вбили біля одного із краснодарських спорткомплексів

У російському місті Краснодар застрелили заступника начальника міського відділу з мобілізаційної роботи капітана Станіслава Ржицького, який щонайменше у 2020 році командував підводним човном «Краснодар», з якого по Україні запускали «Калібри».

Як повідомив у понеділок, 10 липня прокремлівський Telegram-канал Shot, 42-річний Станіслав Ржицький вирушив о 08:00 на ранкову пробіжку. Біля одного зі спорткомплексів його підстеріг невідомий, який вистрілив йому чотири рази в спину та груди, після чого втік з місця події.

Як йдеться в повідомленні, постраждалий помер на місці від поранень, а правоохоронці порушили за фактом вбивства кримінальну справу.

Станіслав Ржицький був капітаном 2-го рангу та командиром підводного човна «Краснодар». Невідомо, коли він перейшов на нову посаду, адже остання згадка про нього як про командира підводного човна «Краснодар», з якого вже під час повномасштабної війни по Україні запускали крилаті ракети «Калібр», зустрічалася в російській пресі ще у 2020 році.