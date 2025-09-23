Вакцинувати домашніх тварин від сказу потрібно щороку

У п’ятницю, 26 вересня, у львівському парку імені Івана Франка працюватиме мобільний пункт вакцинації від сказу домашніх котів і собак від міської державної ветлікарні. Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

Вакцинувати домашню тварину від сказу безкоштовно можна буде з 15:00 до 17:00 біля вигульного майданчика в парку імені Івана Франка. Щоб тварина отримала щеплення, потрібно зареєструватися за посиланням.

У міськраді пояснюють, що профілактика сказу в домашніх тварин потрібна тому, що сказ – смертельне захворювання і для тварин, і для людей, а лікування від нього не існує. Окрім того, в центрі міста все частіше помічають лисиць, а вони можуть бути природними носіями цього вірусу.

Вакцинувати домашню тварину від сказу потрібно кожного року. Нагадаємо також, що ветеринарним закладам у Львівській громаді заборонено приймати на огляд тварин, які не мають щеплення від сказу.