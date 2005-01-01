Угорську партію «Йоббік» оштрафували на $1,2 млн за критику уряду

Державне ревізійне управління Угорщини оштрафувало головну націоналістичну опозиційну партію «Йоббік» на 1,29 млн дол. за антиурядову рекламну кампанію, профінансовану противником прем’єр-міністра цієї країни Віктора Орбана, повідомило агентство «Reuters».

«Партію оштрафовано за проведення рекламної кампанії за цінами, нижчими від ринкових», – йдеться у повідомленні.

Державне ревізійне управління країни дало радикалам 15 днів, щоб сплатити штраф, що дорівнює ціновій перевазі, яку незаконно отримала партія для кампанії, в рамках якої націоналісти звинувачували Орбана та деяких його соратників у корупції.

Зазначається, що сума штрафу становить понад дві третини щорічних державних субсидій партії «Йоббік» (475,8 млн форинтів). При цьому субсидії «Йоббік» також мають бути скорочені на таку ж суму, як і штраф, повідомили в Державному ревізійному управлінні.

У свою чергу у партії заявили, що таке стягнення може зашкодити їхній виборчій кампанії.

Як зазначається, партія використовувала рекламні щити, що належать магнату Лайошу Сімічці, колишньому союзнику Орбана, який став прибічником ультраправих.

Партія «Йоббік» отримала державні кошти на суму близько мільярда форинтів у 2015 і 2016 роках. У Державному ревізійному управлінні наголосили, що фінансові операції партії за цей період не були достатньо прозорими.

Як повідомляв ZAXID.NET, партія «Йоббік» причетна до організації в Угорщині антиукраїнських акцій.