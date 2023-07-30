Верховна Рада у п'ятницю, 28 липня, ухвалила в другому читанні та в цілому закон про вирішення окремих питань адміністративно-територіального

устрою України, який його автори називали дерадянізацією. Його підтримали 262 депутати.

У неділю, 30 липня, LIGA.net пояснила, що редакція законопроекту, за яку парламент проголосував у другому читанні та в цілому, передбачає, що в Україні більше не буде селищ міського типу. Натомість:

усі населені пункти з компактною забудовою і чисельністю населення понад 10 тис. жителів матимуть статус міст;

населені пункти з переважно садибною забудовою і чисельністю населення понад 5 тис. жителів будуть просто селищами;

інші населені пункти – селами.

Автоматичного пониження міст у статусі не буде. Всі населені пункти, які на цей момент вже мають статус міста, автоматично його збережуть (але уже не буде міст республіканського, обласного чи районного значення), тоді як всі селища міського типу будуть вважатися просто селищами.

Також закон запроваджує нове поняття – "поселення". Так називатимуть компактне місце проживання людей за межами населеного пункту, яке не має сталого складу населення. Це можуть бути дачні кооперативи, а також тимчасові мобільні містечка, де живуть переселенці.