В Україні почалось навчання майбутніх служителів Феміди

СуспільствоІрина Панчишин, 26 березня, 20:03 1770

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У понеділок в Україні почалось навчання майбутніх служителів Феміди. 282 помічники суддів вивчатимуть особливості суддівства у чотирьох обласних центрах: Одесі, Харкові, Києві та Львові.

Так у Львівському регіональному відділення Національної школи суддів підвищити кваліфікацію вирішили 80 учасників. Це діючі помічники суддів зі стажем понад три роки роботи.

«Взагалі вирішив спробувати свої знання ще на іспиті попередньому наскільки в мене їх вистачає і чи зможу я взагалі пройти ті етапи», – розповів помічник судді в Апеляційному суді із Рівненщини Ігор Деркач.

Вони вчитимуться три місяці включно із суботами. Це будуть тренінги з цивільного, кримінального та адміністративного судочинства.

«Ці тренінги були розроблені працівниками національної школи, діючими суддями та суддями у відставці. Збирався дуже потужний викладацький склад для того, щоби саме особливості, саме новинки включити в ці тренінги», – пояснила директорка львівського відділення Національної школи суддів Оксана Польна.

Після навчання учасники складуть кваліфікаційні іспити. Найкращі потраплять у кадровий резерв, з можливістю зайняти вакантне суддівське місце.

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