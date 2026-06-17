Частка українців, які підтримують втручання президента у діяльність Ради і Кабміну знизилася на понад 25%

Дедалі менше українців підтримують втручання президента у роботу Кабінету міністрів та Верховної Ради. З початку 2022 року цей показник впав з 79% до 52%, свідчить опубліковане 17 червня опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Опитування проводилося з 7 травня по 3 червня 2026 року. У ньому взяли участь 1000 українців з усіх регіонів, окрім тимчасово окупованих.

У травні 52% українців підтримали втручання президента у діяльність Верховної Ради й уряду, а 38% респондентів вважають, що глава держави повинен дотримуватися конституційного розподілу повноважень. Зазначимо, у липні 2022 року 79% українців вважали, що президент може впливати на роботу парламенту і Кабміну, а 16% виступали проти.

Згідно з опитуванням, після завершення війни 67% опитуваних очікують зміни президента (у 2022 році цей показник становив 23%). Ще 83% респондентів очікують нового складу Верховної Ради, а 74% – уряду.

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Нагадуємо, за результатами опитування, проведеного у лютому 2026 року 42% українців не хочуть бачити нинішніх чиновників при владі. Водночас 48% вважають, що серед політиків є справжні фахівці, які можуть бути при владі й після війни.