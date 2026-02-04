В українців є запит на нових лідерів після війни, вважають соціологи

Близько половини українців хотіли б бачити при владі нинішніх чиновників, оскільки вважають їх професіоналами. Водночас 42% інших опитаних проти цього. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІСу), оприлюдненого в середу, 4 лютого.

«Половина респондентів (48%) вважають, що серед нинішньої влади є справжні фахівці й що вони можуть бути при владі й після війни. Разом з цим лише трохи менше (42%) вважають нинішню владу суцільно заплямованою і стверджують, що ніхто з її представників не має лишатися у владі після війни», – ідеться в пресрелізі.

Соціологи вбачають взаємозв’язок між відповідями респондентів з рівнем їхньої довіри до президента Володимира Зеленського.

Чим більше респонденти довіряють президенту, тим більше серед них прихильників думки, що серед нинішньої влади є гідні представники, які можуть лишитися при владі й після війни. Станом на зараз глава держави зберігає високу довіру населення.

Однак навіть серед тих, хто «повністю» довіряє президенту, є 19%, які вважають владу повністю заплямованою і нікого не хочуть бачити при владі після війни. Серед тих, хто «скоріше» довіряє, показник вищий – 28%.

Своєю чергою серед тих, хто «зовсім» не довіряє президенту, 10% усе ж визнають, що окремі представники влади є професіоналами та лідерами. А серед тих, хто «скоріше» не довіряє, 40% бачать професіоналів і лідерів, що можуть лишатися при владі й після війни.

Довідково

Опитування проводилось упродовж 23-29 січня 2026 року методом телефонних інтерв’ю (САТІ) у всіх регіонах України, окрім окупованих. Було опитано 1003 респондентів у віці 18 років і старше. Статистична похибка не перевищує 5,8%.