Для об’єктів критичної інфраструктури обмежень не застосовуватимуть

У неділю, 9 червня, у всіх областях України графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть протягом двох годин. Про це у суботу, 8 червня, повідомили у пресслужбі «Укренерго».

Як зазначає «Укренерго», графіки погодинних відключень для всіх регіонів України діятимуть з 20:00 до 22:00. При цьому, енергетична компанія запевнила, що для об’єктів критичної інфраструктури обмежень у постачанні електроенергії не застосовуватимуть.

Зазначимо, що з 4 червня в Україні окрім графіків погодинних відключень застосовували і аварійні відключення світла. Втім, у п’ятницю, 7 червня, голова правління енергетичної компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький, анонсував тимчасове покращення ситуації в енергосистемі. В ніч на суботу, 8 червня, енергетики ввели в роботу додатковий блок на одній із українських АЕС. Це має на два тижні покращити стан енергосистеми України.

Як інформував ZAXID.NET, дефіцит в українській енергосистемі спричинили систематичні російські атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури.