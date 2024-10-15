Мати неповнолітнього – військовослужбовиця ЗСУ – загинула внаслідок обстрілу

До представництва омбудсмена в Івано-Франківській області звернувся хлопчик з-за кордону і попросив представити його інтереси в суді, щоб звільнити бабусю від обов’язків піклувальника. Окрім цивільного позову, в суд передадуть кримінальну справу за підозрою жінки у шахрайстві.

Як розповів омбудсмен Дмитро Лубінець 14 жовтня, наразі дитина проживає за межами України з вітчимом, який є його опікуном за кордоном і батьком рідної сестри хлопчика. Мати неповнолітнього – військовослужбовиця ЗСУ – загинула внаслідок обстрілу під час виконання бойового завдання. Після смерті матері суд позбавив біологічного батька хлопчика батьківських прав і призначив опікуном бабусю дитини.

«Водночас хлопчик зауважує, що фактично бабуся не є його опікуном, з ним не проживає й не бере участі у вихованні, а також вводить в оману держоргани й всі юридично значимі дії вчиняє від його імені, але не на користь дитини. Також хлопчик повідомляє, що йому, як сину загиблої, Міноборони призначило одноразову грошову допомогу. Проте, бабуся, як опікун, отримала кошти, доля яких не відома неповнолітньому», – написав Дмитро Лубінець у Facebook.

Правоохоронці встановили, що бабуся дійсно не виконує обов’язки опікуна неповнолітнього онука та відкрили кримінальну справу за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Рахунки підозрюваної арештували.

Разом з кримінальною справою суд розгляне цивільний позов про позбавлення опікунства. Це перший випадок в Україні, коли справу розглядають за зверненням дитини з-за кордону.