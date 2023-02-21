Все майно «Партії регіонів» націоналізують

Восьмий апеляційний адміністративний суд офіційно заборонив в Україні діяльність «Партії регіонів». Все її майно, гроші та інші активи мають націоналізувати. Про рішення суду з посиланням на помічника судді у вівторок, 21 січня, повідомив громадський рух «Чесно». Цю інформацію згодом підтвердила прес-служба СБУ, зазначивши, що наразі експерти встановлюють вартість майна партії.

Позов про заборону «Партії регіонів» подало Міністерство юстиції України. «За матеріалами СБУ та ДБР Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо заборони діяльності «Партії регіонів» та передачі у держвласність України майна проросійської політсили. Рішення суду стосується всіх активів забороненої партії та її структурних підрозділів в різних областях нашої держави. Наразі експерти встановлюють вартість цього майна», – повідомили у СБУ.

У СБУ нагадують, що представники «Партії регіонів» публічно виправдовували захоплення частини сходу України, а деякі із членів цієї партії зараз переховується на території Росії.

За інформацією «Чесно», рішення про заборону партії ще можна оскаржити впродовж 20 днів у Верховному Суді. Однак жодній із офіційно заборонених в Україні партій цього ще не вдавалося зробити. Загалом під час повномасштабної війни у 2022 році за ініціативи Міністерства юстиції суд заборонив 16 політпартій: ОПЗЖ, «Опозиційний блок», «Партію Шарія», партію «Наші», «Комуністичну партію» та інші.