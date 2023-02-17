Артур Сверенчук є керівником районної організації партії ОПЗЖ

Закарпатський суд скасував звільнення члена ОПЗЖ з посади заступника голови Холмківської громади, Артура Северенчука, який є керівником районної організації ОПЗЖ, звільнили з посади ще у листопаді 2022-ого з мотивуванням, що він представляє проросійську партію, а отже не може займати керівну посаду. Втім, чоловік подав до суду і, як свідчить опубліковане депутатом Ужгородської міськради Віталієм Глаголою рішення, суд задовольнив його позов.

Про рішення Закарпатського окружного адмінсуду у п’ятницю, 17 лютого, повідомив депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола у Telegram. Він також уточнив, що журналісти, які прийшли на суд, виявили, що засідання уже завершилося. «Сьогодні засідання суду було офіційно призначено на 10:00, але журналісти, які прийшли за 15 хвилин до початку, застали порожню залу, а їм заявили: засідання вже закінчилось півгодини тому, рішення суддя вже зачитала», – написав Віталій Глагола.

В одній із судових ухвал по справі Артура Северенчука зазначається, що його адвокати просили суд про надання документів від Холмківської сільради, які б вказували на причини звільнення Северенчука з посади. «Клопотання обґрунтоване тим, що станом на момент подання позову до суду, позивачу не відомо, існування яких саме обставин слугувало підставою для його звільнення з посади заступника сільського голови та яким такі обставини підтверджуються», – йшлося в одній із судових ухвал.

Офіційно прес-служба суду також повідомила про цю справу, зазначивши, що рішення про звільнення скасували, однак рішення про поновлення на посаді заступника голови Холмківської сільради окремо не приймали.

Відтак, суддя Закарпатського окружного адмінсуду Наталія Маєцька визнала протиправним та скасувала рішення XXI сесії Холмківської сільської ради №1299/VIII-2022 від 15 листопада 2022 року. У виплаті компенсації за вимушений пропуск роботи суддя відмовила. Рішення суду ще може бути оскаржене в апеляційному суді протягом 30 днів.