Для в'їзду з Росії, Індії, Португалії чи Британії в Україну потрібно здати обов'язковий експрес-тест на антиген до коронавірусу

Від п'ятниці, 2 липня, почали діяти нові правила в'їзду на територію України з країн, де поширений штам коронавірусу «Дельта». Це рішення 25 червня ухвалив Кабінет міністрів України.

За новими карантинними правилами, іноземці та особи без громадянства, старші за 12 років, при в'їзді з Індії, Великої Британії, Португалії і Росії мають пройти обов'язкове експрес-тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 просто у пунктах пропуску. Це стосується і тих, хто перебував на території зазначених країн не менше 7 днів упродовж останніх 14.

Якщо експрес-тест буде негативним, прикордонники дадуть дозвіл на в'їзд в Україну, у випадку позитивного результату тесту – відмовлять.

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України (крім тих, хто молодше 12 років) при в'їзді з Індії, Великої Британії, Португалії та Росії також мають пройти експрес-тестування безпосередньо в пунктах пропуску. Та у разі позитивного результату вони підлягають обов’язковій самоізоляції або обсервації. У такому випадку поліція має супроводити їх від зони прикордонного контролю до санітарної зони за межами пункту пропуску, звідки вони відправляться до місця самоізоляції чи до закладу охорони здоров'я для госпіталізації.

Окрім зазначених 4 країн у перелік можуть потрапити й інші – список буде переглядатися та оновлюватися залежно від епідемічної ситуації.

Новий штам вірусу Covid-19 «Дельта» вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він розповсюджений в Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. За даними служб громадського здоров’я останньої, де новий штам відповідає за понад 60% інфікувань, він в 1,6 раза більш контагіозний, а також в 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом Covid-19.

До слова, перших інфікованих штамом «Дельта» напркінці червня виявили і в України – це двоє жінок, які повернулись з Росії.