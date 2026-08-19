На дорогах зʼявиться ще 50 камер автофіксації

З четверга, 20 серпня, на автодорогах низки українських областей запрацюють 50 нових комплексів автофіксації порушень правил ПДР на автодорогах. Про це повідомив 18 серпня голова департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Загальна кількість комплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху зросте до 426. Нові пристрої зʼявляться у 12 областях України.

Де будуть нові камери автофіксації – список

Львівська область

50 км+620 автодороги М-11 (у напрямку с. Шегині)

110 км+049 автодороги М-09 (у напрямку м. Львів)

23 км+475 автодороги М-10 (у напрямку м. Новояворівськ)

у місті Стрий: перехрестя вул. Шевченка — вул. Олесницького

Волинська область

72 км+938 автодороги Р-15 (у напрямку м. Володимир)

155 км+608 автодороги М-19 (у напрямку с. Підгайці)

154 км+741 автодороги М-19 (у напрямку с. Прилуцьке)

Закарпатська область

229 км+122 автодороги Н-13 (у напрямку м. Ужгород)

15 км+826 автодороги Н-09 (у напрямку с. Лалово)

805 км+120 автодороги М-06 (у напрямку м. Ужгород)

805 км+120 автодороги М-06 (у напрямку м. Мукачево)

Рівненська область

322+490 автодороги М-06 (у напрямку с. Колоденка)

299+873 автодороги М-06 (у напрямку м. Київ)

299+894 автодороги М-06 (у напрямку м. Рівне)

349+001 автодороги М-06 (у напрямку м. Рівне)

346+900 автодороги М-06 (у напрямку м. Рівне)

Рівне

вул. Млинівська, 26 (у напрямку вул. Князя Володимира)

вул. Київська, 6 (у напрямку вул. Клима Савура)

вул. Соборна, 364 (у напрямку вул. Коцюбинського)

вул. Захисників Маріуполя, 5 (у напрямку вул. Київської)

вул. Романа Шухевича, 2 (у напрямку вул. Богоявленської)

вул. Кулика і Гудачека, 10 (у напрямку вул. Млинівської);

перехрестя вул. Соборної – В'ячеслава Чорновола – Міцкевича (у напрямку вул. Шопена)

Тернопільська область

250 км+096 автодороги М-19 (у напрямку с. Великі Млинівці)

Івано-Франківська область

4 км+482 автодороги Н-18 (у напрямку м. Івано-Франківськ)

Чернівці

вул. Січових Стрільців, 6

вул. Хотинська, 3

Вінницька область

336 км+814 автодороги М-30 (у напрямку с. Вербка)

336 км+906 автодороги М-30 (у напрямку с. Громадське)

Київська область

80 км+444 автодороги Н-01 (у напрямку с. Леонівка)

79 км+010 автодороги Н-01 (у напрямку с. Леонівка)

27 км+784 автодороги Р-69 (у напрямку Київської ГЕС)

2 км+817 автодороги Н-07 (у напрямку с. Гоголів)

0 км+459 автодороги М-01-01 (у напрямку м. Бровари)

21 км+843 автодороги М-07 (у напрямку м. Київ)

Дніпропетровська область

985 км+548 автодороги М-30 (у напрямку м. Дніпро)

423 км+663 автодороги Н-08 (у напрямку м. Дніпро)

Кіровоградська область

784 км+099 автодороги М-30 (у напрямку м. Олександрія)

619 км+385 автодороги М-30 (у напрямку с. Кринички)

Черкаська область

192 км+446 автодороги Н-16 (у напрямку с. Легедзине)

530 км+055 автодороги М-30 (у напрямку с. Мала Севастянівка)

Сміла

перехрестя вул. Незалежності — вул. Олеся Гончара

перехрестя вул. Героїв Холодноярців — пров. Олексія Цибка

м. Миколаїв

перехрестя вул. Марка Кропивницького — вул. Інженерна

Житомир

вул. Покровська, 21

вул. Покровська, 148-А

вул. Покровська, 187

перехрестя просп. Незалежності — вул. Отаманів Соколовських

вул. Чуднівська, 103

Водночас у Мукачево на Закарпатті від системи відімкнули комплекс автоматичної фіксації на вул. Івана Франка, 74.

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У Києві, Львові та низці обласних центрів нові системи не встановлювали. Із повним списком комплексів автофіксації можна ознайомитися на сайті МВС.