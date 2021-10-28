Кабмін знову змінив вимоги до якості дизельного пального. У новий Техрегламент повернули показник «граничної температури фільтрованості» для літнього, зимового та арктичного дизельного пального.

Нещодавно вимоги до якості дизельного пального були прийняті без такого важливого параметру як «гранична температура фільтрованості». Тепер Кабмін виправив свою ж помилку і повернув важливий параметр у Техрегламент.

Сьогодні на засіданні Уряд прийняв постанову «Про внесення змін до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив».

Відтепер в Техрегламенті встановлено показник «гранична температура фільтрованості» для літнього, зимового та арктичного дизельного палива.

Так, для зимового дизельного палива така температура становитиме не вище мінус 20*С, для арктичного – не вище мінус 30°C. Крім того, для літнього дизельного палива гранична температура фільтрованості становитиме не вище мінус 5°C.