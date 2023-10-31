Міністерство внутрішніх справ України запускає телеграм-канал уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Про це у вівторок, 31 жовтня, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Реєстр зниклих безвісти за особливих обставин. Посилюємо комунікацію – запускаємо телеграм-канал уповноваженого за цим напрямком», – написав Клименко у Telegram.

За словами глави МВС, у цьому каналі буде ключова інформація щодо пошуку осіб, взаємодії з Міністерством оборони та Координаційним штабом щодо поводження з військовополоненими.

«Наше ключове завдання – надати всю необхідну інформацію, адже довіра до Реєстру й відповідно кількість звернень постійно зростає», – зазначив міністр.

Він уточнив, що протягом жовтня на гарячу лінію уповноваженого надійшло 2 199 дзвінків, у середньому – 91 звернення за добу.

«Обробили 12 526 запитів та видали 11 736 витягів. З них 88 – щодо дітей. Шукаємо всіх. Допомагаємо кожному», – додав Клименко.

Перейти на канал МВС можна натиснувши тут.

Нагадаємо, що станом на 18 жовтня близько 28 тис. жителів України внесено до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.